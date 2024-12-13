Про це повідомляє пресслужба ДТЕК.
Внаслідок обстрілів обладнання кількох ТЕС зазнало суттєвих пошкоджень. Енергетики відразу після завершення атак розпочали роботи з усунення наслідків і відновлення роботи станцій.
“Цього року це вже дванадцята масована атака на українську енергетику і девʼята масована атака на енергетичні підприємства компанії”, – йдеться у повідомленні.
Загалом із початку повномасштабного вторгнення теплоелектростанції компанії обстріляли понад 200 разів.
Атаки продовжують завдавати серйозних втрат енергетичному сектору України, але фахівці оперативно працюють над відновленням енергопостачання для споживачів.
- Масована атака на Україну: половина Тернопільщини без світла, в Одесі проблеми з водопостачанням
- Росія випустила по Україні майже 200 безпілотників і 90 ракет, серед яких щонайменше одна північнокорейського виробництва, – Зеленський
- Російські війська завдали масованого удару по цивільній інфраструктурі Харківщини, Львівщини та Прикарпаття