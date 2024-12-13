13 грудня російські війська здійснили чергову атаку на енергетичну інфраструктуру України, завдавши серйозних пошкоджень теплоелектростанціям ДТЕК. Зазначається, що жертв вдалося уникнути.

Про це повідомляє пресслужба ДТЕК.

Внаслідок обстрілів обладнання кількох ТЕС зазнало суттєвих пошкоджень. Енергетики відразу після завершення атак розпочали роботи з усунення наслідків і відновлення роботи станцій.

“Цього року це вже дванадцята масована атака на українську енергетику і девʼята масована атака на енергетичні підприємства компанії”, – йдеться у повідомленні.

Загалом із початку повномасштабного вторгнення теплоелектростанції компанії обстріляли понад 200 разів.

Атаки продовжують завдавати серйозних втрат енергетичному сектору України, але фахівці оперативно працюють над відновленням енергопостачання для споживачів.