Про це повідомили повітряні сили ЗСУ.
За їхньою інформацією, о 18:47 з’явилося повідомлення про групу ударних БпЛА на півночі Сумщини, що рухаються південно-західним курсом.
На Сумщині та Чернігівщині оголошено повітряну тривогу.
О 21:04 Повітряні сили попередили про рух “Шахеда” на Суми.
Станом на 21:20 ударні БпЛА продовжують рух на північному сході Чернігівської області в напрямку Чернігова, на півночі Сумщини курсом на Глухів, на заході Сумщини курсом на Ромни та на півночі Сум курсом на Суми.
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