Про це повідомили повітряні сили ЗСУ.

За їхньою інформацією, о 18:47 з’явилося повідомлення про групу ударних БпЛА на півночі Сумщини, що рухаються південно-західним курсом.

На Сумщині та Чернігівщині оголошено повітряну тривогу.

О 21:04 Повітряні сили попередили про рух “Шахеда” на Суми.

Станом на 21:20 ударні БпЛА продовжують рух на північному сході Чернігівської області в напрямку Чернігова, на півночі Сумщини курсом на Глухів, на заході Сумщини курсом на Ромни та на півночі Сум курсом на Суми.