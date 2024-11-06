Росія зосередила близько 45 тисяч військових на Курському напрямку, залучаючи військовослужбовців Північної Кореї.

Про це повідомив головнокомандувач ЗС України Олександр Сирський.

Зазначається, що у травні цього року українська розвідка підтвердила плани російської армії на створення “буферної зони” в Сумській області шляхом наступу з Курської області. Метою цієї операції було розширення зони контролю на півночі України як продовження наступальних дій на Харківському напрямку.

Завдяки проведенню превентивної наступальної операції українські сили перенесли бойові дії на територію ворога, завдаючи йому серйозних втрат.

Станом на 5 листопада 2024 року, російські втрати на Курському напрямку сягають понад 20 тисяч військовослужбовців, з яких 7905 ліквідовано, 12 220 поранено, а 717 взято в полон. Також знищено 1101 одиницю ворожої техніки, зокрема 54 танки, 276 броньованих машин та 107 гармат.

“Росія зосередила на Курському напрямку близько 45 тисяч військових, намагаючись збільшити їх чисельність, навіть залучаючи війська з Північної Кореї”, – повідомив Сирський.

Сили оборони України продовжують наступальні дії, стримуючи противника і запобігаючи його просуванню на північних рубежах. За героїзм і мужність, проявлені під час цієї операції, державними нагородами відзначено близько 2000 українських військовослужбовців, які беруть участь у стримуванні російської агресії.