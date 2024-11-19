У Курській області Російська Федерація зібрала близько 50 тисяч військовослужбовців, більшість із яких належать до підрозділів морської піхоти та повітряно-десантних військ.

Про це в інтерв’ю “Укрінформу” повідомив командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-лейтенант Олександр Павлюк.

За словами Павлюка, до початку бойових дій у цьому регіоні російське угруповання налічувало лише близько 4 тисяч осіб, значна частина з яких була строковиками. Згодом Кремль почав перекидати підкріплення, залучаючи частини з інших напрямків і оперативний резерв.

За останні три місяці до Курської області було відправлено одну дивізію, дві бригади та один полк повітряно-десантних військ, а також дві бригади і один полк морської піхоти.

“З метою виконання поставленого завдання щодо найшвидшого повернення контролю над територією Курської області здійснюється переміщення ще однієї дивізії, а саме 76-ї ДШД у складі трьох полків загальною чисельністю близько 7,5 тисячі осіб”, – зазначив Павлюк.

Ці дії свідчать про подальшу ескалацію з боку Росії та створення загрози на північному напрямку. Українське командування уважно стежить за змінами в угрупованні противника.