Російські окупаційні війська активізували штурмові дії на Оріхівському напрямку, однак ознак формування наступальних угруповань на Запорізькому напрямку немає.

Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону “Єдині новини” повідомив речник оперативного угруповання військ “Таврія” Дмитро Лиховій.

“Активізувались дії московитів на Оріхівському напрямку. Якщо вчора за добу там було відбито 4 штурмові дії противника, то сьогодні лише від початку доби до ранку було 5 атак противника, всі вони припадали на напрямок на село Мала Токмачка, це виступ, де росіяни намагаються повернути позиції, деокуповані нашими військами в ході контрнаступу 23 року. При цьому вони застосовують малі піхотні групи без важкого озброєння силами до одного відділення. Успіху переважно не мають”, – повідомив Лиховій.

Він зазначив, що напередодні ворог завдав із літаків Су-34 6 авіаударів з використанням 13 керованих авіабомб по району Малої Токмачки. Сьогодні зранку вже відбулося 4 авіаудари, під час яких ворог випустив 9 КАБів по району Малої Токмачки та Тягинки.

За словами речника, кількісний склад противника залишається відносно сталим, однак відбувається певна ротація.

“Наша армія завдає відчутних втрат у живій силі, винищує і бере в полон противника”, – наголосив речник, додавши, що ознак формування наступального угруповання росіян на Запорізькому напрямку немає.

Речник зазначив, що у ворога немає дефіциту артснарядів. Так, за минулу добу зафіксовано 396 артобстрілів по позиціях Сил оборони із застосуванням 2300 боєприпасів. Також ворог 27 разів обстріляв 15 населених пунктів.