На фронті від початку цієї доби вже сталося 87 бойових зіткнень з російськими військами.

Про це повідомляє пресслужба Генерального штабу Збройних сил України у Фейсбуці про ситуацію станом на 16:00 четверга, 27 червня.

“Агресор збільшив кількість атак на Куп’янському напрямку. Наразі їх нараховується вже дев’ять. Бої тривають у районах Степової Новоселівки, Піщаного та Синьківки”, – ідеться в повідомленні.

Лиманський напрямок. – уже вісім штурмових дій ворога за сьогодні. Ворог активно діє в районах Макіївки, Невського, Тернів та Торського.

На Торецькому напрямку кількість атак окупантів досягла 21. Наразі тривають чотири боєзіткнення неподалік Північного та Нью-Йорка.

На Покровському напрямку ворог атакує в районах Воздвиженки, Новоолександрівки, Євгенівки та Новоселівки Першої. Всього 16 штурмових дій за сьогодні, з них п’ять іще тривають.

На Придніпровському напрямку агресор діє в районі Кринок. Усього мали місце шість атак за сьогодні.

Сили оборони адекватно реагують на дії загарбників, вживають необхідних заходів для стабілізації обстановки.

На решті напрямків обстановка суттєвих змін не зазнала.