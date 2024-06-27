Про це повідомляє пресслужба Генерального штабу Збройних сил України у Фейсбуці про ситуацію станом на 16:00 четверга, 27 червня.
“Агресор збільшив кількість атак на Куп’янському напрямку. Наразі їх нараховується вже дев’ять. Бої тривають у районах Степової Новоселівки, Піщаного та Синьківки”, – ідеться в повідомленні.
Лиманський напрямок. – уже вісім штурмових дій ворога за сьогодні. Ворог активно діє в районах Макіївки, Невського, Тернів та Торського.
На Торецькому напрямку кількість атак окупантів досягла 21. Наразі тривають чотири боєзіткнення неподалік Північного та Нью-Йорка.
На Покровському напрямку ворог атакує в районах Воздвиженки, Новоолександрівки, Євгенівки та Новоселівки Першої. Всього 16 штурмових дій за сьогодні, з них п’ять іще тривають.
На Придніпровському напрямку агресор діє в районі Кринок. Усього мали місце шість атак за сьогодні.
Сили оборони адекватно реагують на дії загарбників, вживають необхідних заходів для стабілізації обстановки.
На решті напрямків обстановка суттєвих змін не зазнала.
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