На фронті від початку доби відбулося 111 бойових зіткнень, зокрема на Куп'янському та Курахівському напрямках фіксується підвищена ворожа активність.

Про це повідомила пресслужба Генерального штабу Збройних сил України у Фейсбуці, оприлюднивши оперативну інформацію станом на 16:00 середи, 28 серпня.

“За сьогодні кількість ворожих атак зросла до 111. Основні зусилля окупанти і далі прокладають на Покровському напрямку, де провели третину від усіх атак на території України. Окрім того, окупанти активно діють на Куп’янському та Курахівському напрямках”, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що продовжують потерпати від російських авіаударів прикордонні райони Сумщини. Зокрема терористи били керованими авіабомбами по районах Пустогорода, Білопілля, Горілого і Басівки. Страждає від артобстрілів та авіаударів російської армії і цивільна інфраструктура на території РФ.

На Харківському напрямку окупанти двічі штурмували позиції українських підрозділів в районах Липців і Вовчанська. Триває бій. Ситуація контрольована. Також ворог бив НАРами з озброєння вертольотів поблизу Козачої Лопані, Алісівки та Кудіївки.

Сімнадцять разів росіяни атакували українські позиції на Куп’янському напрямку. Також захисники відбивали ворожі штурми неподалік Синьківки, Колісниківки, Стельмахівки та Кругляківки.

На Лиманському напрямку ворожі підрозділи атакували в районах Дружелюбівки, Новоєгорівки, Макіївки, Невського і Новосадового. З початку доби українські воїни відбили уже вісім атак.

На Сіверському напрямку противник двічі атакував поблизу Спірного. Отримав жорстку відсіч.

На Краматорському напрямку російські війска здійснили дев’ять штурмових дій поблизу Іванівського, Кліщіївки, Андріївки, Білої Гори та Григорівки. Біля останнього населеного пункту завдали двох ударів некерованими авіаракетами.

На Торецькому напрямку кількість ворожих атак на даний час складає 13. Сьогодні противник атакував у районах Північного, Дружби, Торецька, Нью-Йорка та Неліпівки. Бої неподалік Неліпівки наразі ще тривають у трьох локаціях. Авіація агресора завдала удару по населеному пункту Дружба некерованими авіаракетами.

Найбільша кількість боєзіткнень зафіксована на цей час на Покровському напрямку. Так, з початку доби окупанти здійснили вже 34 спроби потіснити захисників із займаних позицій в районах одинадцяти різних населених пунктів. Майже половина з усіх боєзіткнень відбулася біля Селідового і Новогродівки. Сили оборони, стримуючи ворожий натиск, вже загалом відбили 23 атаки противника на напрямку. Інші – продовжуються. Ворог зазнає значних втрат у живій силі.

На Курахівському напрямку загарбниики 22 рази атакували підрозділи Сил оборони, намагаючись просунутися у районах Українки, Георгіївки, Костянтинівки та Карлівки. Майже половина боєзіткнень триває – жорсткі бої, зокрема зараз йдуть неподалік Карлівки.

На Времівському напрямку загарбники двічі атакували позиції українських військ у бік Костянтинівки та Водяного. П’ять разів задіювали авіацію для ударів НАРами по Вугледару і Єгорівці.

На Оріхівському напрямку зазнало удару двома КАБами Степове. Також окупанти провели два штурми біля Роботиного і Новоданилівки.

На Придніпровському напрямку ворог наступальних дій не проводив. Вдарив некерованими авіаракетами у бік Козацького з озброєння штурмовика Су-25.