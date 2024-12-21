Рух колон російської техніки помітили на трасі М-4 у напрямку Ростова-на-Дону.

Про це повідомляють на сторінці партизанського руху “АТЕШ”.

Зазначається, що була зафіксована колона, що рухалася в бік Ростова-на-Дону. У складі колони знаходилися танки Т-72, БМП-2 та МТЛБ.

“Окупанти перекидають усі доступні ресурси в Донецьку область, де продовжують зазнавати катастрофічних втрат. Водночас російські військові, які виступають проти режиму Путіна, свідомо саботують накази свого командування”, – йдеться у повідомленні.

Ситуація на Донбасі залишається напруженою, а перекидання техніки свідчить про спроби російських військових компенсувати великі втрати. Тим часом у рядах армії РФ наростають настрої невдоволення, що призводить до свідомого саботажу в рядах російських окупаційних військ.