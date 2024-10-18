Про це повідомляє партизанський рух “Атеш”.

“Агенти “АТЕШ” повідомляють, що рашисти судорожно намагаються укріпити західне узбережжя окупованого півострова”, — ідеться у повідомленні.

Зазначається, що в районі Німецької Балки зафіксовано нові блокпости, окопи та ділянки, обгороджені колючим дротом.

Окупанти все частіше зупиняють автомобілі та ретельно перевіряють багажники та особисті речі у пошуках представників українського підпілля.

“Окупантам відомо, що наші агенти є серед них, у різних структурах, у тому числі силових. Це призводить до сильної напруги серед окупантів та їх помічників. Хочемо запевнити кримчан у тому, що терпіти беззаконня та репресії залишилося недовго”, – додали партизани.