Вранці у суботу, 30 листопада, росіяни вкотре здійснили атаку на цивільних Херсонщини. Наразі відомо про сімох постраждалих, яким надається медична допомога.

Про це повідомляє очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Telegram-каналі.

“У Херсоні російські військові атакували з дрона громадський транспорт. Ворог скинув вибухівку на маршрутку в Дніпровському районі. Постраждали 4 людини”, — написав глава області.

За його даними, вибухові травми та уламкове поранення живота дістали жінки 35, 52 та 62. Також поранення гомілки дістав 59-річний чоловік. Усі потерпілих доправили до лікарні для надання меддопомоги.

Пізніше Прокудін написав, що росіяни вчинили новий злочин проти цивільних. Близько восьмої години ранку у Дніпровському районі під удар ворожого безпілотника потрапив херсонець.

“73-річний чоловік дістав мінно-вибухову травму, уламкові поранення ноги й ампутацію гомілки. Потерпілого шпиталізували до лікарні. Медики надають йому всю необхідну допомогу”, — додав він.

Ще два інциденти сталися із жителями Антонівки. На одного з них росіяни скинули вибухівку з БпЛА.

У 52-річного чоловіка — мінно-вибухова травма та уламкове поранення голови. Нині — він у лікарні. Медики дообстежують потерпілого та надають необхідну допомогу”, — повідомив Прокудін.

Іншим пораненим виявився 49-річний місцевий житель, на якого ворог також скинув вибухівку з дрона. Чоловіка ушпиталили з мінно-вибуховою травмою та уламковим пораненням стопи.