Російські війська не припиняють атакувати вздовж майже всієї лінії фронту, концентруючи зусилля на Куп’янському і Покровському напрямках, загалом на фронті від початку доби загальна кількість ворожих наступальних та штурмових дій вже зросла до 81.

Про це Генеральний штаб Збройних сил України повідомив у Фейсбуці, оприлюднивши оперативну інформацію станом на 19:30 середи, 5 червня.

На Харківському напрямку російські загарбники сьогодні п’ять разів намагалися вибити українських воїнів із позицій. Чотири ворожі атаки Сили оборони успішно відбили, одна, у районі Вовчанська, – триває. Армія РФ за сьогодні втратила на напрямку 114 осіб живої сили. Українські захисники знищили броньовану машину, гармату, сім БПЛА, шість одиниць спецтехніки та чотири ворожих склади з боєприпасами.

Російські військові не полишають спроб тиснути на оборону українських захисників на Куп’янському напрямку. Намагаються покращити свої позиції в районах Дружелюбівки і Чернещини тривають бойові дії. Загалом загарбники наростили кількість штурмових дій на Куп’янському напрямку до 12. Вже відбито 10 атак. Станом на зараз ворог втратив 86 осіб вбитими та пораненими, знищено три російських бойових броньованих машини та автомобіль.

На Лиманському напрямку ворог сьогодні провів сім атак. Зараз продовжує тиснути у Серебрянському лісі – там тривають бойові дії у чотирьох локаціях. Ще один бій точиться біля Невського.

Покровський напрямок залишається найгарячішим. На цей час кількість ворожих атак тут зросла до 19. Найактивніше російські терористи продовжують тиснути у районі Сокола. Відповідно зазнають втрат у живій силі – за сьогодні це вже 354 особи. Окрім того, українські воїни знищили танк, три ББМ, сім гармат, наземний дрон та автомобіль. Пошкоджено ще 13 одиниць різної військової техніки російських загарбників.

На Оріхівському напрямку армія РФ тисне у районах Малої Токмачки і Щербаків, за сьогодні відбито вже п’ять ворожих атак.

За даними Генштабу, на решті напрямків обстановка суттєвих змін не зазнала.