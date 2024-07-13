Про це повідомляють Сили оборони Півдня України.
Внаслідок ракетного удару виникло загоряння сухої трави на відкритій місцевості.
“Під ворожим прицілом знов рекреаційна та прибережна зони. Це підступно та дуже небезпечно в той час, коли багато людей відпочивають біля моря”, — йдеться у повідомленні.
Також цього дня окупаційні війська запускали на Одещину два розвідувальні безпілотники «Орлан-10», які були збиті протиповітряною обороною півдня України.
Як зазначають у військах, окупанти тиснуть на прифронтові території країни артилерійськими обстрілами, завдають авіаційні удари, застосовують велику кількість ударних дронів різних типів та не припиняють аеророзвідку.
За минулу добу в операційній зоні Сил оборони Півдня було зафіксовано проліт 290 розвідувальних БпЛА.
“Продовжуючи терор мирного населення прифронтових територій Дніпропетровської, Запорізької та Херсонської областей, ворог минулої доби застосував 148 FPV-дронів, 5 ударних БпЛА типу “Ланцет”, скинув з БпЛА різних модифікацій 286 осколкових боєприпасів”, — зазначили військові.
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