Про це повідомляють Сили оборони Півдня України.

Внаслідок ракетного удару виникло загоряння сухої трави на відкритій  місцевості.

“Під ворожим  прицілом знов рекреаційна та прибережна зони. Це підступно та  дуже небезпечно в той час, коли багато людей відпочивають біля моря”, — йдеться у повідомленні.

Також цього дня окупаційні війська запускали на Одещину два розвідувальні безпілотники «Орлан-10», які були збиті протиповітряною обороною півдня України.

Як зазначають у військах, окупанти тиснуть на прифронтові території країни артилерійськими обстрілами, завдають авіаційні удари, застосовують велику кількість ударних дронів різних типів та не припиняють аеророзвідку.

За минулу добу в операційній зоні Сил оборони Півдня було зафіксовано проліт 290 розвідувальних БпЛА.

“Продовжуючи терор мирного населення прифронтових територій Дніпропетровської, Запорізької та Херсонської областей, ворог минулої доби застосував 148 FPV-дронів, 5 ударних БпЛА типу “Ланцет”, скинув з БпЛА  різних модифікацій 286 осколкових боєприпасів”, — зазначили військові.

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