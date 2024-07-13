Упродовж суботи, 13 липня, російські загарбники продовжили точкові атаки та розвідку Південних регіонівю Також цього дня ворог атакували Одещину балістичною ракетою, ймовірно «Іскандер-М», із території тимчасово окупованого Криму.

Про це повідомляють Сили оборони Півдня України.

Внаслідок ракетного удару виникло загоряння сухої трави на відкритій місцевості.

“Під ворожим прицілом знов рекреаційна та прибережна зони. Це підступно та дуже небезпечно в той час, коли багато людей відпочивають біля моря”, — йдеться у повідомленні.

Також цього дня окупаційні війська запускали на Одещину два розвідувальні безпілотники «Орлан-10», які були збиті протиповітряною обороною півдня України.

Як зазначають у військах, окупанти тиснуть на прифронтові території країни артилерійськими обстрілами, завдають авіаційні удари, застосовують велику кількість ударних дронів різних типів та не припиняють аеророзвідку.

За минулу добу в операційній зоні Сил оборони Півдня було зафіксовано проліт 290 розвідувальних БпЛА.

“Продовжуючи терор мирного населення прифронтових територій Дніпропетровської, Запорізької та Херсонської областей, ворог минулої доби застосував 148 FPV-дронів, 5 ударних БпЛА типу “Ланцет”, скинув з БпЛА різних модифікацій 286 осколкових боєприпасів”, — зазначили військові.