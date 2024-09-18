Війська РФ упродовж дня кілька разів атакували Нікопольський та Криворізький райони Дніпропетровської області.

Про це в Телеграмі повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

«Увесь день ворог тероризував Нікопольщину. Бив з артилерії і дронами-камікадзе. Під ударом були Нікополь, Покровська та Марганецька громади», – йдеться у повідомленні.

Від отриманих травм в лікарні загинув чоловік. Ще четверо людей постраждали, серед них – дитина.

Пошкоджені п’ять багатоповерхівок, два навчальні заклади і стільки ж адмінбудівель, пошта, сім магазинів, аптека, перукарня. Понівечені автівки.

Лунали вибухи і в Криворізькому районі. Агресор поцілив дроном-камікадзе по Грушівській громаді. Загиблих і постраждалих немає.

Як повідомлялося, в Нікопольському районі постраждала 9-річна дитина. Хлопчик у лікарні. Його стан лікарі оцінюють як середньої тяжкості.