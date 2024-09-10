Про це повідомила пресслужба Міністерства енергетики.

У Дніпропетровській області через атаки двічі було знеструмлено підстанцію, побутових споживачів та водоканал, а також залізницю (рух поїздів не було порушено). Відновлення електропостачання здійснили за резервною схемою. Подібні ситуації відбулися і в інших регіонах: у Сумській та Харківській областях були знеструмлені підстанції, але енергетики оперативно відновили живлення.

У Полтавській області під час повітряної тривоги також відключалися споживачі через вимкнення повітряної лінії, але електропостачання вже відновлено. У Чернігівській області внаслідок обстрілу відключилися лінії електропередач, залишивши без світла 947 абонентів у 15 населених пунктах.

Згідно з даними Укренерго, станом на ранок 10 вересня, через бойові дії повністю або частково знеструмлені 545 населених пунктів. У Донецькій, Харківській, Сумській, Чернігівській, Херсонській та Миколаївській областях зафіксовані нові знеструмлення.

Обмеження електроенергії на 10 вересня не очікуються.