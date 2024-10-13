Під ранок 13 жовтня російські війська завдали авіаударів по місту Глухів Сумської області. Внаслідок атаки пошкоджені житлові будинки, автомобілі, господарські споруди, газові мережі.

Про це повідомляє Сумська ОВА у Telegram-каналі.

“13 жовтня близько 04.00 ранку росіяни здійснили авіаудари, застосувавши КАБ, по місту Глухів. ️Внаслідок удару пошкоджено до 20 житлових будинків, вікна та облицювання балконів у багатоквартирному п’ятиповерховому житловому будинку, 10 господарчих споруд, 3 гаражі, 2 автомобілі тощо”, – йдеться у повідомленні.

За попередньою інформацією, люди не постраждали.

️Внаслідок атаки залишились без газопостачання 72 абоненти, без електропостачання 2863 абоненти.

️У місті розгорнуто Пункти незламності. Також у громаді працює Штаб з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.