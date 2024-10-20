Пізно ввечері у суботу, 19 жовтня, та під ранок сьогоднішнього дня російські війська атакували один із районів Харкова, а також обстріляли обласне місто Дергачі. Поранених та загиблих немає. Є пошкодження приватних домоволодінь та автомобілів.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

За даними слідства, 19 жовтня близько 23:50 російські війська здійснили атаку по Новобаварському району м. Харкова. Зафіксовано влучання у відкриту місцевість. Пошкоджено приватні домоволодіння та автомобілі. Люди під час атаки не постраждали. За попередніми даними, удар по місту був завданий гібридним боєприпасом “Грім-Е1”.

Під ранок неділі, 20 жовтня, орієнтовно о 05:05 ворог здійснив авіаційний обстріл м. Дергачі. Пошкоджено багатоповерхівки, дах приватного будинку, а також адміністративну будівлю. Без загиблих та поранених осіб.

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури розпочато досудові розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України). Вживаються всі можливі заходи для документування воєнних злочинів, вчинених російськими військовослужбовцями.