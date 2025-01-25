Вдень у суботу, 25 січня, у Харкові пролунали вибухи. Ворожі війська атакували місто дронами. Зафіксовано влучання у трьох районах. Повідомляють про трьох постраждалих.

Про це написав мер Харкова Ігор Терехов.

За його даними, ворог атакував Шевченківський, Київський та Холодногірський райони Харкова.

Перший удар прийшовся по Холодногірському району міста. За кілька хвилин після атаки Терехов попередив містян, що внаслідок удару по Харкову у деяких районах міста можуть бути проблеми з електро- та водопостачанням. Внаслідок атаки є постраждалі.

“Надійшла інформація про трьох постраждалих внаслідок удару по Холодногірському району. Двом жінкам та одному чоловікові було надано медичну допомогу на місті”, – заявив міський голова.

Другий ворожий удар зафіксовано у Шевченківському районі міста, на місті прильоту спалахнула пожежа. За попередньою інформацією, росіяни застосували для удару безпілотник “Молнія”. Повідомляється про пошкодження семи автівок. Інформації про постраждалих не надходило.

Третій удар окупанти завдали по Київському району міста. Інформація про постраждалих не надходила.

Близько 15:00 фахівці повністю відновили водопостачання у місті, а також рух міського електротранспорту.