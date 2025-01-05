Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

Від початку доби повітряну тривогу у Харкові оголошували три рази, з них остання пролунала о 14:54. У місцевих пабліках повідомляли про вибухи у Харкові. Мер підтвердив удар по місту.

“Маємо приліт БпЛА, попередньо “Молнії”. На межі Київського та Салтівського районів“, – зазначив Терехов й додав, що постраждалих внаслідок атаки немає.

Водночас очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов уточнив, що удар зафіксували близько 14:40. Влучання було на відкритій території.

За його даними, у Харкові внаслідок удару російського безпілотника пошкоджений приватний будинок.

Пізніше Терехов повідомив, що у Харкові ще один російський дрон влучив на територію підприємства у Холодногірському районі.

“Ще одне влучання БпЛА на територію підприємства у Холодногірському районі. На щастя, без постраждалих та пожежі. Попередньо – удар було знову завдано “Молнією”, – написав міський голова Харкова.

За уточненою інформацією Синєгубова, влучання виявлено на даху адміністративної будівлі одного з підприємств.