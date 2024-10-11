11 жовтня російські війська обстріляли Харківську область, що призвело до загибелі 57-річного чоловіка та поранення семи осіб.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.

За даними слідства, вранці російські війська скинули боєприпас із дрона на село Шийківка в Ізюмському районі, внаслідок чого було поранено 67-річного чоловіка.

Пізніше окупанти здійснили авіаудар по Куп’янську, в результаті якого постраждали троє мирних жителів, а понад 10 приватних будинків зазнали пошкоджень.

Під час іншого обстрілу Куп’янська загинув 57-річний чоловік, а його 78-річна мати отримала гостру реакцію на стрес. Ще одна жінка, віком 68 років, була поранена.

Близько 17:15 росіяни обстріляли село Кругляківка в Куп’янському районі, поранення отримала 78-річна мешканка.

Правоохоронці розпочали досудове розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни відповідно до ст. 438 Кримінального кодексу України.