Про це повідомила Харківська обласна прокуратура.
“4 жовтня орієнтовно о 16:35 в результаті влучання ворожого FPV-дрона по Куп’янську тілесні ушкодження отримав 37-річний чоловік, від госпіталізації відмовився. Пошкоджено автомобіль”, — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що внаслідок ударів ворога по Борівській СТГ Ізюмського району є загиблі. Так, близько 10:00 збройні сили РФ вдарили двома керованими авіаційними бомбами по селу Ізюмське. Поранення, не сумісні з життям, отримав 35-річний цивільний чоловік – співробітник місцевої агрофірми.
О 10:10 ворог також застосував КАБи для ударів по селищу Степи. Загинув 55-річний цивільний чоловік. Є пошкодження будинків.
- Від початку доби на фронті відбулося 79 боєзіткнень: найгарячіше на трьох напрямках, — Генштаб
- Протягом дня російська армія здійснила 82 обстріли Сумщини: відомо про постраждалих
- Російська армія атакувала дроном зупинку громадського транспорту у Купʼянську