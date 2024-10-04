Сьогодні, 4 жовтня, російська армія вдарила авіацією та дронами по Харківській області. У результаті атаки загинуло двоє людей, ще один поранений.

Про це повідомила Харківська обласна прокуратура.

“4 жовтня орієнтовно о 16:35 в результаті влучання ворожого FPV-дрона по Куп’янську тілесні ушкодження отримав 37-річний чоловік, від госпіталізації відмовився. Пошкоджено автомобіль”, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що внаслідок ударів ворога по Борівській СТГ Ізюмського району є загиблі. Так, близько 10:00 збройні сили РФ вдарили двома керованими авіаційними бомбами по селу Ізюмське. Поранення, не сумісні з життям, отримав 35-річний цивільний чоловік – співробітник місцевої агрофірми.

О 10:10 ворог також застосував КАБи для ударів по селищу Степи. Загинув 55-річний цивільний чоловік. Є пошкодження будинків.