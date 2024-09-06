У ніч на п'ятницю, 6 вересня, російські загарбники обстрілювали Дніпропетровську область. У Нікопольському районі постраждали 62-річна жінка та 65-річний чоловік, понівечено понад десяток приватних осель.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram-каналі.

“З вечора і до пізньої ночі росіяни атакували декілька районів Дніпропетровщини. По Нікопольському били безпілотниками, важкою артилерією та РСЗВ “Град”. У райцентрі є постраждалі”, – написав він, уточнивши, що поранення дістали 62-річна жінка та 65-річний чоловік.

Лисак додав, що внаслідок ворожих обстрілів також понівечені 11 осель місцевих, гараж, два автомобілі та човен. Зачепило лінії електропередач і газопроводи. Наслідки ворожої агресії з’ясовують у Марганецькій та Червоногригорівській громадах.

Також ворог спрямував дрон-камікадзе на Криворіжжя. Через це в одному з населених пунктів пошкоджений приватний будинок. Без жертв.

Крім того, гучно цієї ночі було у Павлоградському та Синельниківському районах області. Там виникло декілька займань. В останньому знищено господарську споруду та потрощено до десяти приватних будинків.