Про це повідомляє пресслужба Сумської ОВА у Телеграмі.

“Росіяни застосували БПЛА типу “Шахед”, скерувавши їх у тому числі на житлові будинки, заклади освіти та медицини. Попередьно, внаслідок ворожої атаки поранення різного ступеня тяжкості отримали 13 людей”, – ідеться у повідомленні.

Як зазначається, на місці працюють аварійно-рятувальні служби. Проводиться ліквідація наслідків авіаційного удару. Інформація щодо наслідків уточнюється.

За словами міського голови Конотопа Артема Семеніхіна, росіяни вдарили по житлових будинках у центрі міста. Внаслідок атаки в місті зникло світло.

У місцях влучань зайнялись пожежі. Наразі комунальні служби запускають резервні джерела живлення, аби забезпечити мережу водою, щоб загасити займання.