Про це повідомив мер міста Артем Семеніхін.
“Маємо приліт. Деталі уточнюємо. Вода і павербанки!” — написав мер о 22:10.
За попередньою інформацією, внаслідок ворожого удару люди не постраждали.
За десять хвилин до того, Повітряні сили попереджали про ракету, що рухалася через Сумську область у південно-західному напрямку.
Станом на 22:38 Семеніхін написав, що небо в Конотопському районі чисте від дронів та ракет.
Додамо, що цього вечора окупаційні війська обстріляли місто Краматорськ на Донеччині. Внаслідок атаки п’ятеро людей дістали поранення, серед них 16-річна дівчина. Її стан медики оцінили як важкий.
Нагадаємо, у ніч на 22 вересня війська РФ вдарили по Україні двома ракетами Х-59/69 та випустили 80 дронів. В результаті протиповітряного бою збито 71 ударний БпЛА, іще шість безпілотників, внаслідок протидії РЕБ, локаційно втрачені.
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