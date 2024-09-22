Увечері неділі, 22 вересня, війська країни-агресора вдарила по Конотопу Сумської області. За даними місцевої влади, по місту стався “приліт”.

Про це повідомив мер міста Артем Семеніхін.

“Маємо приліт. Деталі уточнюємо. Вода і павербанки!” — написав мер о 22:10.

За попередньою інформацією, внаслідок ворожого удару люди не постраждали.

За десять хвилин до того, Повітряні сили попереджали про ракету, що рухалася через Сумську область у південно-західному напрямку.

Станом на 22:38 Семеніхін написав, що небо в Конотопському районі чисте від дронів та ракет.

Додамо, що цього вечора окупаційні війська обстріляли місто Краматорськ на Донеччині. Внаслідок атаки п’ятеро людей дістали поранення, серед них 16-річна дівчина. Її стан медики оцінили як важкий.

Нагадаємо, у ніч на 22 вересня війська РФ вдарили по Україні двома ракетами Х-59/69 та випустили 80 дронів. В результаті протиповітряного бою збито 71 ударний БпЛА, іще шість безпілотників, внаслідок протидії РЕБ, локаційно втрачені.