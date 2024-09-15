У ніч на 15 вересня армія РФ завдала авіаційного удару по Новорайську Бериславського району Херсонської області. Внаслідок ворожої атаки понівечені приватні оселі й лікарська амбулаторія.

Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Telegram-каналі.

“Внаслідок “прильоту” понівечені приватні оселі, частина з них — повністю зруйновані. Також ворог поцілив у приміщення лікарської амбулаторії. Пошкоджено фасад будівлі, вікна та дах”,— йдеться у повідомленні.

Очільник ОВА поінформував, що постраждалих серед місцевих жителів через черговий російський обстріл немає.

Нагадаємо, сьогодні вранці російські війська з використанням FPV-дронів обстріляли легковий автомобіль та мікроавтобус в Куцурубській громаді Миколаївської області. Внаслідок обстрілу поранення зазнали двоє людей.