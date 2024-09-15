Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Telegram-каналі.
“Внаслідок “прильоту” понівечені приватні оселі, частина з них — повністю зруйновані. Також ворог поцілив у приміщення лікарської амбулаторії. Пошкоджено фасад будівлі, вікна та дах”,— йдеться у повідомленні.
Очільник ОВА поінформував, що постраждалих серед місцевих жителів через черговий російський обстріл немає.
Нагадаємо, сьогодні вранці російські війська з використанням FPV-дронів обстріляли легковий автомобіль та мікроавтобус в Куцурубській громаді Миколаївської області. Внаслідок обстрілу поранення зазнали двоє людей.
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