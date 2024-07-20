Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

За його словами, окупанти о 15:40 ударили FPV-дроном. Унаслідок влучання в магазин поранень різного ступеня зазнали четверо цивільних.

Попередньо, це двоє чоловіків 48 та 33 років і дві жінки 62 та 44 років. Їх госпіталізовують до лікарні.

За даними ОВА, у ніч проти 20 липня окупанти вдарили по Барвінковому «іскандером». Загинули двоє чоловіків, ще три людини поранені. Постраждали понад 50 житлових будинків, об’єкт інфраструктури, адміністративні будівлі, господарчі споруди, автомобілі.

Також уночі під атакою були Лісне та Олексіївка. Відомо про пожежу в лісовому масиві та пошкодження.