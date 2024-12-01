Вранці у неділю, 1 грудня, російські війська вчинили черговий злочин проти мирних жителів Херсона, атакувавши із БпЛА маршрутку. Відомо про щонайменше трьох загиблих та вісьмох поранених.

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін на сторінці у Facebook.

“Жахливий ранок для Херсона. Близько 8:15 російські військові атакували з БпЛА громадський транспорт у Дніпровському районі. На жаль, є загиблі та поранені”, – йдеться у повідомленні.

За даними Прокудіна, черговий терористичний удар ворога забрав життя трьох мирних жителів, ще семеро херсонців дістали поранення. Усіх потерпілих доправили до лікарні. Медики їх дообстежують та надають всю необхідну допомогу.

Пізніше очільник ОВА написав про ще одну людину, яка постраждала внаслідок скидання вибухівки з дрона на маршрутне таксі у Дніпровському районі Херсона.

“З мінно-вибуховою травмою та переломом гомілки до лікарні доправили 70-річну жінку. Медики її дообстежують”, – зазначив Прокудін.