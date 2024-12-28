Про це повідомив Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.
“Внаслідок обстрілу «шахедами» попередньо горить дах багатоповерхівки. Інформація уточнюється. Служби виїхали на місце”, — йдеться у повідомлення очільника адміністрації, яке було опубліковане вночі.
Згодом він написав, що пожежа ліквідована, а постраждалих попередньо немає.
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