Внаслідок обстрілу сталося загоряння даху будинку. Попередньо — без постраждалих.

Про це повідомив Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

“Внаслідок обстрілу «шахедами» попередньо горить дах багатоповерхівки. Інформація уточнюється. Служби виїхали на місце”, — йдеться у повідомлення очільника адміністрації, яке було опубліковане вночі.

Згодом він написав, що пожежа ліквідована, а постраждалих попередньо немає.