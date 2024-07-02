Про це повідомив у Фейсбуці начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

«У Нікополі через атаки росіян загинули дві жінки – 61 та 86 років. Попередньо, у місті й дев’ять поранених. У райцентрі чимало руйнувань», – поінформував Лисак.

За його словами, серед поранених – хлопці 9 та 17 років. Їм надають усю необхідну допомогу.

Начальник ОВА додав, що внаслідок ворожої атаки на місто пошкоджене житло мирних жителів, заклади освіти та амбулаторія, магазини, салон краси та авто.

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