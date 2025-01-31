Сьогодні, 31 січня, російська армія вдарила по Одесі ракетами.

Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер та мер міста Геннадій Труханов.

За його словами, ціллю російських окупантів стало історичне середмістя Одеси. Водночас мер міста додає, багато пошкоджень та руйнувань в охоронній зоні ЮНЕСКО, ушкоджена будівля, яка знаходяться під підсиленим захистом.

“Російські терористи атакували історичне середмістя Одеси ракетами. Загроза лишається. Прошу всіх бути в укриттях!” — йдеться у повідомленні.

За повідомленням місцевих ЗМІ, у результаті атаки росіян утворилася воронка біля одного з елітних готелів міста.

Як зазначив Олег Кіпер, внаслідок ворожого удару є постраждала співробітниця готелю. Жінку ушпиталено. Їй надається вся необхідна медична допомога.

За словами мера міста Труханова, наразі відомо про двох постраждалих. Їх транспортують у міські лікарні, де їм буде надана уся необхідна медична допомога.