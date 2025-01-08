Сьогодні, 8 січня, російська окупаційна армія атакувала промислову інфраструктуру Запоріжжя. Через атаку ворога постраждали мирні мешканці міста.

Про це повідомив керівник Запорізької ОВА Іван Федоров.

За його словами, унаслідок атаки загинуло 13 людей, ще тридцять отримали поранення.

“Тридцять постраждалих внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя доставлено в лікарні обласного центру”, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на місці удару працюють 7 медичних бригад, поліцейські та надзвичайники.

Також очільник ОВА поділився відео з місця події на якому видно, що через російську атаку загорілися автомобілі, а також було пошкоджено трамвай.