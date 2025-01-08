Про це повідомив керівник Запорізької ОВА Іван Федоров.
За його словами, унаслідок атаки загинуло 13 людей, ще тридцять отримали поранення.
“Тридцять постраждалих внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя доставлено в лікарні обласного центру”, — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що на місці удару працюють 7 медичних бригад, поліцейські та надзвичайники.
Також очільник ОВА поділився відео з місця події на якому видно, що через російську атаку загорілися автомобілі, а також було пошкоджено трамвай.
- ЗСУ завдали високоточного удару по командному пункту російської армії в Харцизьку
- ЗСУ завдали удар по командному пункту морської піхоти РФ у Курській області
- ЗСУ завдали удару по командному пункту окупантів у Курській області