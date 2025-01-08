Про це повідомив керівник Запорізької ОВА Іван Федоров.

За його словами, унаслідок атаки загинуло 13 людей, ще тридцять отримали поранення.

“Тридцять постраждалих внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя доставлено в лікарні обласного центру”, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на місці удару працюють 7 медичних бригад, поліцейські та надзвичайники.

Також очільник ОВА поділився відео з місця події на якому видно, що через російську атаку загорілися автомобілі, а також було пошкоджено трамвай.