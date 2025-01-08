Сьогодні, 8 січня, російська окупаційна армія атакувала промислову інфраструктуру Запоріжжя. Через атаку ворога постраждали мирні мешканці міста.

Про це повідомив керівник Запорізької ОВА Іван Федоров.

За його словами, унаслідок атаки загинула одна людина, ще троє отримали поранення.

“Одна людина загинула, ще троє — поранені. Такі попередні наслідки ворожого удару по Запоріжжю”, — йдеться у повідомленні.

Також очільник ОВА поділився відео з місця події на якому видно, що через російську атаку загорілися автомобілі, а також було пошкоджено трамвай.