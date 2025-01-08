Про це повідомив керівник Запорізької ОВА Іван Федоров.
За його словами, унаслідок атаки загинула одна людина, ще троє отримали поранення.
“Одна людина загинула, ще троє — поранені. Такі попередні наслідки ворожого удару по Запоріжжю”, — йдеться у повідомленні.
Також очільник ОВА поділився відео з місця події на якому видно, що через російську атаку загорілися автомобілі, а також було пошкоджено трамвай.
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