Про це повідомив керівник Запорізької ОВА Іван Федоров.

За його словами, унаслідок атаки загинула одна людина, ще троє отримали поранення.

“Одна людина загинула, ще троє — поранені. Такі попередні наслідки ворожого удару по Запоріжжю”, — йдеться у повідомленні.

Також очільник ОВА поділився відео з місця події на якому видно, що через російську атаку загорілися автомобілі, а також було пошкоджено трамвай.