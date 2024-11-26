Ворог завдав авіаційного удару з використанням БпЛА, тривають відновлювальні роботи.

Про це повідомляє міський голова Микола Нога.

У ніч на понеділок війська РФ здійснили масштабну атаку на інфраструктурні об’єкти Шосткинської громади, використавши значну кількість безпілотників.

“Російський агресор цієї ночі завдав по інфраструктурних об‘єктах Шосткинської громади авіаційний удар значною кількістю БпЛА типу “Герань””, – зазначив очільник міста.

На місцях уражень тривають аварійно-відновлювальні роботи, фахівці розбирають завали. Інформація про масштаби пошкоджень та можливі втрати уточнюється.

Місцева влада працює над ліквідацією наслідків удару.