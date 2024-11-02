Про це повідомляє Сумська ОВА.

«Вночі та зранку росіяни здійснили 7 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 8 вибухів. Обстрілів зазнали Хотінська, Юнаківська, Краснопільська, Есманьська громади.

Есманьська громада: ворог бив з артилерії (2 вибухи). Хотінська громада: з ворожого літака здійснено пуски авіаційних бомб типу КАБ ( 4 вибухи). Краснопільська громада: зафіксовано пуск КАБ (1 вибух). Юнаківська громада: завдано атаку КАБ (1 вибух)”, — йдеться у повідомленні.