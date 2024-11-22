Про це повідомляє голова Сумської ОВА Володимир Артюх, цитує “Суспільне”.
Як зазначили в Сумській області, зранку росіяни атакували дронами Суми та громаду. За словами Артюха, “Шахеди” були споряджені шрапнеллю.
“Ця зброя застосовується для знищення людей, а не для знищення об’єктів. У Сумах це вперше”, — заявив голова ОВА.
Шрапнель — артилерійський снаряд з уражаючими елементами. Він призначений для ураження живої сили противника, а також військової техніки. Фактично це снаряд, “начинений” кулями. Коли боєприпас розривається, елементи розлітаються, спричиняючи велику шкоду у зоні ураження.
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