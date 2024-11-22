Сьогодні, 22 листопада, російські окупанти здійснили напад на Суми, використовуючи дрони, оснащені шрапнеллю.

Про це повідомляє голова Сумської ОВА Володимир Артюх, цитує “Суспільне”.

Як зазначили в Сумській області, зранку росіяни атакували дронами Суми та громаду. За словами Артюха, “Шахеди” були споряджені шрапнеллю.

“Ця зброя застосовується для знищення людей, а не для знищення об’єктів. У Сумах це вперше”, — заявив голова ОВА.

Шрапнель — артилерійський снаряд з уражаючими елементами. Він призначений для ураження живої сили противника, а також військової техніки. Фактично це снаряд, “начинений” кулями. Коли боєприпас розривається, елементи розлітаються, спричиняючи велику шкоду у зоні ураження.