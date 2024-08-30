Про це повідомили в Сумській ОВА.
Там заявили, що внаслідок пожежі спостерігається задимлення повітря в окремих мікрорайонах міста. Жителів міста просять щільно зачинити вікна та двері та, за можливості, не виходити із приміщень до повної ліквідації наслідків ворожої атаки.
Попередньо в результаті ворожого удару є потерпілі. Нині над ліквідацією наслідків працюють усі аварійно-рятувальні служби.
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