Уранці 30 серпня російські війська завдали авіаудару по Сумах. Унаслідок атаки спалахнула пожежа на об’єкті цивільної інфраструктури, також є поранені.

Про це повідомили в Сумській ОВА.

Там заявили, що внаслідок пожежі спостерігається задимлення повітря в окремих мікрорайонах міста. Жителів міста просять щільно зачинити вікна та двері та, за можливості, не виходити із приміщень до повної ліквідації наслідків ворожої атаки.

Попередньо в результаті ворожого удару є потерпілі. Нині над ліквідацією наслідків працюють усі аварійно-рятувальні служби.