Про це повідомили у Сумській міській раді.
росіяни били по місту ударними дронами Shahed, а також керованими авіабомбами. Унаслідок атаки у місті зникло світло, через що у Сумах тимчасово не працюватиме електротранспорт.
Окрім цього, через влучання по об’єктах критичної інфраструктури знеструмлені усі об’єкти водоканалу. Наразі здійснено перехід на аварійно-резервне живлення. Вода у місті подається зі зниженим тиском, а система водовідведення працює.
Окрім цього, російські війська завдали ударів по Конотопу на Сумщині.
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