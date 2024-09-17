У ніч проти 17 вересня російські війська завдали масованого удару по Сумах. Унаслідок атаки у місті зазнали пошкоджень об’єкти критичної інфраструктури.

Про це повідомили у Сумській міській раді.

росіяни били по місту ударними дронами Shahed, а також керованими авіабомбами. Унаслідок атаки у місті зникло світло, через що у Сумах тимчасово не працюватиме електротранспорт.

Окрім цього, через влучання по об’єктах критичної інфраструктури знеструмлені усі об’єкти водоканалу. Наразі здійснено перехід на аварійно-резервне живлення. Вода у місті подається зі зниженим тиском, а система водовідведення працює.

Окрім цього, російські війська завдали ударів по Конотопу на Сумщині.