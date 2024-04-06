Російська армія впродовж обстрілу України 6 квітня запустила по Україні більш як 30 дронів-камікадзе та шість ракет різних видів.

Про це повідомив командувач Повітряних сил Микола Олещук.

За його словами, майже всі ворожі цілі були збиті засобами ППО, водночас з ракетами складніша.

“В результаті протиповітряного бою Силами оборони України збито дві крилаті ракети Х-101/Х-555, крилату ракету “Калібр” та 28 ударних БПЛА “Shahed-131/136”, – пояснив Олещук.

За словами генерала, російські війська атакували 32 ударними БПЛА типу “Shahed-131/136”, які було запущено із районів Приморсько-Ахтарськ, Курськ (Росія),. Також загарбники запустили шість ракет різних типів: трьома зенітними керованими ракетами С-300 із Бєлгородської області, двома крилатими ракетами Х-101/Х-555 із літаків стратегічної авіації з Саратовської області та однією крилатою ракетою “Калібр”, яку було запущено з акваторії Чорного моря.