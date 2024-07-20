У ніч проти 20 липня загарбницькі війська здійснили чергову атаку на залізницю Харківщини. Внаслідок ворожого удару четверо людей отримали поранення, є ушкодження будівлі та рухомого складу.

Про це повідомляє Укрзалізниця у Telegram-каналі.

Перевізник зазначає, що одним із наслідків ударів стало пошкодження контактної мережі на виїзді з Харкова. Це призвело до того, що поїзди сполученням Київ-Харків 63 та 719 очікували на усунення наслідків й мали затримку руху. На даний час рух поновлено, поїзди прямують у звичному графіку. Однак фіксуються затримки Інтерсіті до Краматорська.

“Залізничники зібрали всю інформацію про пересадки пасажирів: традиційно — виконаємо задачу та довеземо кожного, в т.ч. із пересадками на міжнародний рейс до Хелма. Частину пасажирів очікуватимуть їхні поїзди, частину для швидкості та зручності — відвеземо резервними мікроавтобусами”, — зауважили в Укрзалізниці.