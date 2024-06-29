Про це заявив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.
Він зазначив, що за попередньою інформацією, станом на 18:47 шість людей загинуло, вісім поранено.
“Пошкоджений обʼєкт критичної інфраструктури, магазин та житлові будинки. Оперативно допомагаємо постраждалим людям. Ворогу не пробачимо”, – наголосив Федоров.
Згодом він повідомив про ще одного загиблого. Водночас кількість поранених зросла до 10 людей.
“Ворог вбив 7 людей у Вільнянську Запорізької області. Двоє загиблих – діти”, – зазначив очільник ОВА.
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