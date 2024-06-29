У суботу, 29 червня, російська окупаційна армія обстріляла місто Вільнянськ Запорізького району, унаслідок чого 7 людей загинуло, серед них 2 дитини.

Про це заявив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Він зазначив, що за попередньою інформацією, станом на 18:47 шість людей загинуло, вісім поранено.

“Пошкоджений обʼєкт критичної інфраструктури, магазин та житлові будинки. Оперативно допомагаємо постраждалим людям. Ворогу не пробачимо”, – наголосив Федоров.

Згодом він повідомив про ще одного загиблого. Водночас кількість поранених зросла до 10 людей.

“Ворог вбив 7 людей у Вільнянську Запорізької області. Двоє загиблих – діти”, – зазначив очільник ОВА.