Зранку у суботу, 4 січня, російські війська атакували із безпілотників селище Антонівка, що у Херсонській області. Внаслідок ворожих обстрілів поранення отримали чотири людини.

Про це повідомив начальник Херсонської МВА Роман Мрочко та пресслужба Херсонської ОВА.

“Близько 08:00 російські окупанти з безпілотника атакували Антонівку. Мінно-вибухову травму та уламкові поранення отримав 71-річний чоловік”, — зазначив Мрочко й додав, що постраждалого ушпиталили, а його стан, за оцінкою медиків, є середньої тяжкості.

Пізніше стало відомо, що окупанти скинули вибухівку з дрона на 43-річного чоловіка. Він дістав мінно-вибухову травму, перелом ноги та поранення гомілки. Потерпілого також ушпиталили, медики оцінюють його стан як середньої тяжкості.

Ще один інцидент стався близько 09:30. Від скиду вибухівки із ворожого дрона постраждав ще один 65-річний чоловік. У нього діагностували мінно-вибухову травму та уламкове поранення ніг. Постраждалий перебуває під наглядом лікарів.

Пізніше в ОВА повідомили про ще одну постраждалу внаслідок атаки російського безпілотника в Антонівці.

“Вибухову травму, уламкове поранення та перелом гомілки дістала 62-річна жінка. Її шпиталізували до лікарні для надання медичної допомоги”, — уточнили в ОВА.