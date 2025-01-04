Про це повідомив начальник Херсонської МВА Роман Мрочко та пресслужба Херсонської ОВА.
“Близько 08:00 російські окупанти з безпілотника атакували Антонівку. Мінно-вибухову травму та уламкові поранення отримав 71-річний чоловік”, — зазначив Мрочко й додав, що постраждалого ушпиталили, а його стан, за оцінкою медиків, є середньої тяжкості.
Пізніше стало відомо, що окупанти скинули вибухівку з дрона на 43-річного чоловіка. Він дістав мінно-вибухову травму, перелом ноги та поранення гомілки. Потерпілого також ушпиталили, медики оцінюють його стан як середньої тяжкості.
Ще один інцидент стався близько 09:30. Від скиду вибухівки із ворожого дрона постраждав ще один 65-річний чоловік. У нього діагностували мінно-вибухову травму та уламкове поранення ніг. Постраждалий перебуває під наглядом лікарів.
Пізніше в ОВА повідомили про ще одну постраждалу внаслідок атаки російського безпілотника в Антонівці.
“Вибухову травму, уламкове поранення та перелом гомілки дістала 62-річна жінка. Її шпиталізували до лікарні для надання медичної допомоги”, — уточнили в ОВА.
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