Вдень у неділю, 2 лютого, російські війська атакували з безпілотника маршрутку в Херсоні. Наразі відомо про пʼятьох постраждалих, серед яких двоє дітей.

Про це повідомив голова Херсонської ОДА Олександр Прокудін.

За його даними, у 12-річного хлопчика, 13-річної дівчинки та трьох жінок 38, 52 й 54 років, діагностували вибухові та черепно-мозкові травми, а також контузії.

Усіх потерпілих доставили до медичних закладів, де їм надається уся необхідна допомога.

Напередодні росіяни також атакували Херсон, зокрема, обстріляли Дніпровський район міста.

Через “приліт” снаряду в житловий будинок 1 лютого загинула жінка 1952 року народження, а 50-річний чоловік, який перебував на подвірʼї, дістав вибухову травму та контузію.