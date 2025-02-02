Про це повідомив голова Херсонської ОДА Олександр Прокудін.
За його даними, у 12-річного хлопчика, 13-річної дівчинки та трьох жінок 38, 52 й 54 років, діагностували вибухові та черепно-мозкові травми, а також контузії.
Усіх потерпілих доставили до медичних закладів, де їм надається уся необхідна допомога.
Напередодні росіяни також атакували Херсон, зокрема, обстріляли Дніпровський район міста.
Через “приліт” снаряду в житловий будинок 1 лютого загинула жінка 1952 року народження, а 50-річний чоловік, який перебував на подвірʼї, дістав вибухову травму та контузію.
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