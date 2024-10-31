Уранці 31 жовтня російські окупанти завдали удару по Антонівці на Херсонщині та Корабельному району Херсона, використовуючи безпілотні літальні апарати. Внаслідок атаки двоє людей отримали травми.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

“Близько 07:00 окупанти атакували з БпЛА Антонівку. Через скидання вибухівки з дрона 77-річна жінка дістала вибухову травму”, – зазначили у повідомленні.

Потерпілу госпіталізовано для надання медичної допомоги.

Також, у Херсоні, в Корабельному районі, російські військові атакували мирного мешканця з безпілотника. Внаслідок удару 33-річний чоловік отримав вибухову травму. Про це повідомили в ОВА.

“Потерпілий самостійно звернувся до лікарні. Йому надають необхідну меддопомогу”, – додали в Херсонській ОВА.

Нагадаємо, що 29 жовтня у Дніпровському на Херсонщині відбулася російська атака за допомогою дрона, внаслідок якої поранення отримали двоє місцевих жителів. За медичною допомогою вони звернулися лише сьогодні.