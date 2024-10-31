Про це повідомляє Херсонська ОВА.
“Близько 07:00 окупанти атакували з БпЛА Антонівку. Через скидання вибухівки з дрона 77-річна жінка дістала вибухову травму”, – зазначили у повідомленні.
Потерпілу госпіталізовано для надання медичної допомоги.
Також, у Херсоні, в Корабельному районі, російські військові атакували мирного мешканця з безпілотника. Внаслідок удару 33-річний чоловік отримав вибухову травму. Про це повідомили в ОВА.
“Потерпілий самостійно звернувся до лікарні. Йому надають необхідну меддопомогу”, – додали в Херсонській ОВА.
Нагадаємо, що 29 жовтня у Дніпровському на Херсонщині відбулася російська атака за допомогою дрона, внаслідок якої поранення отримали двоє місцевих жителів. За медичною допомогою вони звернулися лише сьогодні.