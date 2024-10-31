Про це повідомляє Херсонська ОВА.

“Близько 07:00 окупанти атакували з БпЛА Антонівку. Через скидання вибухівки з дрона 77-річна жінка дістала вибухову травму”, – зазначили у повідомленні.

Потерпілу госпіталізовано для надання медичної допомоги.

Також, у Херсоні, в Корабельному районі, російські військові атакували мирного мешканця з безпілотника. Внаслідок удару 33-річний чоловік отримав вибухову травму. Про це повідомили в ОВА.

“Потерпілий самостійно звернувся до лікарні. Йому надають необхідну меддопомогу”, – додали в Херсонській ОВА.

Нагадаємо, що 29 жовтня у Дніпровському на Херсонщині відбулася російська атака за допомогою дрона, внаслідок якої поранення отримали двоє місцевих жителів. За медичною допомогою вони звернулися лише сьогодні.

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