Про це повідомив керівник Запорізької ОВА Іван Федоров.
“Росія продовжує атакувати Запоріжжя”, — написав він.
За словами Федорова, попередньо відомо про постраждалих 39-річного чоловіка та 56-річну жінку, яких наразі медики доправляють до лікарні.
Федоров закликав мешканців залишатися в укриттях до завершення тривоги.
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