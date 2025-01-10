Сьогодні ввечері, 10 січня, російські війська здійснили нову атаку на Запоріжжя, у результаті якої поранення отримали двоє людей.

Про це повідомив керівник Запорізької ОВА Іван Федоров.

“Росія продовжує атакувати Запоріжжя”, — написав він.

За словами Федорова, попередньо відомо про постраждалих 39-річного чоловіка та 56-річну жінку, яких наразі медики доправляють до лікарні.

Федоров закликав мешканців залишатися в укриттях до завершення тривоги.