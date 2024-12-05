Сьогодні ввечері, 5 грудня, російські війська атакували населений пункт у Корюківському районі Чернігівської області, використовуючи дрон "Шахед".



Про це повідомив голова Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус.

Російські окупанти поцілили у приватний житловий будинок, внаслідок чого було поранено місцевого жителя. Потерпілого госпіталізували до місцевої лікарні.

“Увечері 5 грудня ворожий “шахед” поцілив у приватний житловий будинок у населеному пункті Корюківського району. На жаль, є поранений місцевий житель – його госпіталізовано до місцевої лікарні”, — зазначив очільник ОВА.

Він зауважив, що для ліквідації наслідків та допомоги на місці працювали всі відповідні служби.