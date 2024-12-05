Про це повідомив голова Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус.
Російські окупанти поцілили у приватний житловий будинок, внаслідок чого було поранено місцевого жителя. Потерпілого госпіталізували до місцевої лікарні.
“Увечері 5 грудня ворожий “шахед” поцілив у приватний житловий будинок у населеному пункті Корюківського району. На жаль, є поранений місцевий житель – його госпіталізовано до місцевої лікарні”, — зазначив очільник ОВА.
Він зауважив, що для ліквідації наслідків та допомоги на місці працювали всі відповідні служби.
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