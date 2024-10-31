Про це повідомив голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов.
“Один із КАБів влучив у Дергачах. За попередніми даними, виникла пожежа. Профільні служби виїхали на огляд”, — йдеться у повідомленні.
Також зафіксовано ще одне влучання КАБа на околицях міста Харків. Наразі деталі інциденту уточнюються.
Згодом Синєгубов написав, що у Дергачах є влучання КАБа у цивільне підприємство. За попередніми даними, троє людей отримали гострі реакції на стрес. Медики Обласного центру екстренки надали допомогу на місці.
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