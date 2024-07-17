Сьогодні, 17 липня 2024 року, росіяни безпілотником атакували цивільний автомобіль у Сумській області, унаслідок чого поранено пасажирку.

Про це повідомили в Сумській обласній прокуратурі

Як зазначається, сьогодні приблизно о 15:00, застосовуючи заборонені міжнародним правом методи ведення війни, ворог безпілотником атакував цивільний автомобіль, який рухався трасою “Білопілля-Путивль”.

Унаслідок атаки окупантів пасажирка зазначеної автівки зазнала поранень.

Прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями документують наслідки обстрілів.