Про це повідомили в Сумській обласній прокуратурі
Як зазначається, сьогодні приблизно о 15:00, застосовуючи заборонені міжнародним правом методи ведення війни, ворог безпілотником атакував цивільний автомобіль, який рухався трасою “Білопілля-Путивль”.
Унаслідок атаки окупантів пасажирка зазначеної автівки зазнала поранень.
Прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями документують наслідки обстрілів.
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