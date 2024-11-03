У Криму поряд з Керченським мостом окупанти зводять оборонні споруди. У мережі з'явилися нові супутникові знімки.

Про це повідомила моніторингова група “Кримський вітер” .

“Уздовж північно-західної частини мосту біля Кримського півострова видно будівництво паралельного мосту, а також оборонних споруд”, — йдеться в повідомленні.

Біля Таманського півострова, у південно-східній частині мостової споруди, також триває будівництво.

Осінтери зазначають, що російські окупанти в такий спосіб намагаються захистити міст від ракетних атак, а також ударів безпілотників та морських дронів.

Нагадаємо, партизану руху “Атеш” у вересні повідомляли про те, що Керченський міст в тимчасово окупованому Криму потребує термінового ремонту, оскільки конструкційні елементи почали руйнуватися.