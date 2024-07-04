Сьогодні увечері, 4 липня, армія РФ двічі вдарила по місту Новогродівка Покровського району.

Про наслідки атаки розповів начальник ОВА Вадим Філашкін.

За його словами, окупанти спочатку влучили FPV-дроном у двоповерховий житловий будинок, а трохи пізніше обстріляли центр міста з РСЗВ “Ураган”.

“Серед поранених — 4 дитини. Всі постраждалі доправлені до лікарні. Пошкоджено 3 багатоповерхівки, 2 адмінбудівлі і кав’ярню”, — зазначено у повідомленні.

Філашкін також додав, що у селі Завітне окупанти вбили дроном 55-річну жінку.