Про це повідомив начальник Херсонської МВА Роман Мрочко у Telegram-каналі.
У військовій адміністрації нагадують, що наближатися до таких вибухонебезпечних предметів категорично заборонено — міна може здетонувати будь-якої миті, навіть якщо її не торкатися. Днями таблички з попередженням про ймовірність дистанційного мінування територій ворогом встановили ще в одному парку Херсона, Придніпрівському.
“Саме тут свого часу фіксували випадки підриву людей на підозрілих вибухових предметах”, — йдеться у дописі Мрочко.
Раніше такі таблички були встановлені у сквері та парку Шевченка, у парку Слави й парку Херсонська фортеця.
“На жаль, випадки дистанційного мінування з боку ворожого війська у нашій громаді непоодинокі. Найчастіше використовується міна-“пелюстка” – найбільш небезпечна саме для людей і тварин”, – зауважив начальник Херсонської МВА.
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