Окупанти продовжують дистанційно мінувати протипіхотними мінами-пелюстками територію Херсонської громади. Найбільше страждають вулиці, парки та сквери, які знаходяться ближче до річки Дніпро.

Про це повідомив начальник Херсонської МВА Роман Мрочко у Telegram-каналі.

У військовій адміністрації нагадують, що наближатися до таких вибухонебезпечних предметів категорично заборонено — міна може здетонувати будь-якої миті, навіть якщо її не торкатися. Днями таблички з попередженням про ймовірність дистанційного мінування територій ворогом встановили ще в одному парку Херсона, Придніпрівському.

“Саме тут свого часу фіксували випадки підриву людей на підозрілих вибухових предметах”, — йдеться у дописі Мрочко.

Раніше такі таблички були встановлені у сквері та парку Шевченка, у парку Слави й парку Херсонська фортеця.

“На жаль, випадки дистанційного мінування з боку ворожого війська у нашій громаді непоодинокі. Найчастіше використовується міна-“пелюстка” – найбільш небезпечна саме для людей і тварин”, – зауважив начальник Херсонської МВА.