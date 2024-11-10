Окупанти проводять навчання для найманців з африканських країн та Куби на полігоні "Козачий" у Криму.

Про це повідомляє партизанський рух “Атеш”.

За даними партизанів, на полігоні “Козачий”, який розташований у Гагарінському районі Севастополя російські військові навчають найманців з Африки та Куби.

“Полігон належить 810 бригад морської піхоти. Періодично фіксується прибуття військових вантажівок, які доставляють на полігон людей із зовнішністю нетиповою для місцевих жителів”, – йдеться у дописі.

При цьому представники партизанського руху наголошують, що на тому ж полігоні час від часу проходять стрільба для підлітків із “Юнармії”. Агенти вважають, що у такий спосіб росіяни використовують дітей як живий щит, намагаючись захистити своїх військових та найманців від ударів ЗСУ.