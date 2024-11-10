Про це повідомляє партизанський рух “Атеш”.
За даними партизанів, на полігоні “Козачий”, який розташований у Гагарінському районі Севастополя російські військові навчають найманців з Африки та Куби.
“Полігон належить 810 бригад морської піхоти. Періодично фіксується прибуття військових вантажівок, які доставляють на полігон людей із зовнішністю нетиповою для місцевих жителів”, – йдеться у дописі.
При цьому представники партизанського руху наголошують, що на тому ж полігоні час від часу проходять стрільба для підлітків із “Юнармії”. Агенти вважають, що у такий спосіб росіяни використовують дітей як живий щит, намагаючись захистити своїх військових та найманців від ударів ЗСУ.
“Наші агенти продовжують уважно стежити за подібними інцидентами та готові надати всю необхідну інформацію для притягнення окупантів до відповідальності”, – додали в “Атеш”.
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